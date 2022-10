LG si prepara a produrre display OLED da 27 e 32 pollici: primi monitor in arrivo nel 2023

Secondo quanto riferito, LG Display avrebbe intenzione di avviare la produzione dei pannelli OLED da 27 pollici già entro la fine di ottobre, mentre quella degli schermi da 32 pollici potrebbe iniziare entro questo trimestre.

In questo modo, i primi monitor dovrebbero arrivare nei negozi già ad inizio 2023, con possibile presentazione in programma al CES 2023 di Las Vegas.

”LG Display prevede di aumentare la produzione di pannelli da 27 pollici, in particolare dal pannello W-OLED di medie dimensioni, dal quarto trimestre di quest’anno al prossimo anno” , ha svelato a Hankooki una fonte ben informata.

Il pannello OLED da 27 pollici dovrebbe entrare in produzione quindi nel mese da poco iniziato, per consentire ad LG Electronics di lanciare un monitor da gaming OLED da 27” nel primo trimestre del prossimo anno. Per quanto riguarda le mosse in vista del 2023, LG Display prevede di avviare la produzione di uno schermo OLED da 32” entro la fine del 2022, e di aumentare la produzione di pannelli OLED da 42” nel prossimo futuro.

Come osservato da FlatPanelsHD, attualmente LG Electronics vende già un monitor “Ultra Fine OLED Pro” da 27 pollici a 32 pollici, ma è dotato di pannelli della giapponese JOLED.

In occasione di IFA 2022, LG ha introdotto il nuovo monitor UltraGear OLED da 45 pollici curvo.