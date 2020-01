LG presenta al CES la lavatrice dotata d'intelligenza artificiale

In occasione del CES 2020, LG ha presentato la sua più grande innovazione in fatto di bucato, grazie all’utilizzo dell'Intelligenza Artificiale che permette di ottenere lavaggi con risultati ottimali.

Vincitrice del CES Innovation Award 2020, la nuova lavatrice a carica frontale LG ThinQ è dotata del motore Artificial Intelligent Direct Drive (AI DD) e del servizio di assistenza clienti AI-powered Proactive Customer Care.

La lavatrice AI DD è il risultato di 20 anni di innovazioni apportate al motore Direct Drive di LG, che offre efficacia ed efficienza allo stesso tempo.

La nuova lavatrice di LG non solo rileva il volume e il peso di ogni singolo carico di biancheria, ma utilizza anche l'AI e dei sensori avanzati per identificare le diverse tipologie di tessuto presenti in ogni carico. Utilizzando una tecnologia di deep learning, la lavatrice confronta poi queste informazioni con più di 20mila combinazioni diverse per impostare il ciclo di lavaggio più adatto al carico (per esempio controllando i movimenti del cestello, la temperatura e il tempo), migliorando la pulizia e prolungando la vita dei capi del 15%.

Inoltre la funzione ezDispense permette di dosare automaticamente l'esatta quantità di detersivo liquido e ammorbidente in base ai tessuti e al peso del carico, nel momento più corretto del ciclo di lavaggio. Infine, grazie alla funzione LG Smart Pairing, la lavatrice e l’asciugatrice comunicano per attivare le impostazioni di asciugatura ottimali per il bucato appena eseguito.

La lavatrice intelligente può anche collegarsi con Amazon Alexa attraverso l'app ThinQ per fornire notifiche quando il detersivo si sta esaurendo. I clienti possono abilitare Amazon Dash Replenishment per attivare il riordino automatico dei prodotti così da riceverli direttamente a casa.

Infine, per rendere sempre più semplice il bucato, la lavatrice AI DD supporta LG Proactive Customer Care, il servizio che segnala in anticipo il verificarsi di eventuali criticità legate al corretto funzionamento della lavatrice, che accelera l’intervento di un esperto quando necessario e che offre utili consigli di manutenzione.

In aggiunta alle funzioni potenziate dall'AI, la nuova lavatrice LG offre ulteriori comode funzioni che aiutano a far risparmiare tempo e a fornire prestazioni superiori:

TurboWash 360 utilizza potenti getti per lavare i vestiti da diverse angolazioni e permettere al detersivo di penetrare in profondità nei tessuti, per una pulizia completa - anche per grandi carichi - in meno di 30 minuti;

3D Multi Spray eroga contemporaneamente getti d'acqua in cinque direzioni diverse per eliminare rapidamente le macchie più resistenti;

LG TWINWash consente di risparmiare tempo con due cestelli in un'unica lavatrice.

"Con le nostre tecnologie di lavaggio innovative e la nostra piattaforma di assistenza clienti basata sull’Intelligenza Artificiale, siamo certi che la nuova lavatrice AI DD supererà tutte le aspettative dei consumatori", ha dichiarato Dan Song, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.