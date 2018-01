LG presenta un display 8K OLED da 88 pollici, in mostra al CES 2018

ha svelato un incredibile display con risoluzione 8K (7.680x4.320 pixel) OLED da 88 pollici, che probabilmente sarà mostrato nel corso dei prossimi giorni al CES di Las Vegas.

Il pannello dispone di 33 milioni di pixel, ed una definizione quattro volte superiore a quella di uno schermo Ultra HD da 3.840x2.160 pixel, e sedici volte i 1.920x1.080 pixel degli schermi Full HD.

LG ha affermato che lo sviluppo è stato estremamente complicato, dal momento che l'aumento della risoluzione rende i pixel più piccoli, e tutto ciò porta ad un abbassamento dell'apertura, il che rende estremamente difficile mantenere la luminanza.

I pannelli OLED, però, generando la luce autonomamente, non abbassano questo rapporto, e quindi forniscono una resa visiva migliore, a differenza degli LCD, che secondo gli stessi avranno bisogno di una retroilluminazione più forte per raggiungere questo obiettivo, il che potrebbe avere un impatto estremamente importante sia sui costi per gli utenti (e quindi anche per lo sviluppo) che sul consumo energetico degli stessi.

Il rivale storico di LG, Samsung, in passato è stato molto critico sui pannelli OLED, affermando che i problemi di burn-in aumentano su schermi con diagonali più ampie.

LG, comunque, non è l'unica società ad essere al lavoro su questo tipo di tecnologia, anche Sharp in passato ha svelato i propri piani.

Samsung, invece, secondo alcune voci di corridoio starebbe progettando una TV a Micro LED da mostrare alla fiera.