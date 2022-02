LG presenta i due nuovi proiettori CineBeam 4K con fino a 2.500 ANSI Lumen

Dopo aver annunciato un 2021 da incorniciare per LG, il produttore annuncia oggi l'arrivo dei nuovi proiettori laser CineBeam, HU715Q ed HU710P.

Il proiettore HU715Q è 4K a tiro corto ed integra tecnologie come la luminosità automatica e la capacità di offrire uno schermo di proiezione da 100 pollici, anche se posizionati a soli 21,7 cm dalla parete. E' infatti in grado di regalare una qualità dell'immagine eccezionale, in un design flessibile ed al tempo stesso attento allo spazio.

L'HU710P, invece, rappresenta l'evoluzione del suo predecessore ed offre immagini più luminose e neri più profondi grazie ad un laser ibrido ed una tecnologia wheel-less.

Entrambi i proiettori offrono una risoluzione di 3840x2160 pixel con rapporto di contrasto di 2.000.000:1 ed un'alta luminosità di picco che rivela più dettagli nelle scene scure e luminose. Presente anche la correzione trapezoidale con deformazione a 4,9 e 15 punti, con facile allineamento orizzontale e verticale. L'HU715Q è in grado di generare 2.500 ANSI lumen con una sorgente di luce laser, mentre l'HU710P offre 2.000 ANSI lumen.

Tra le tecnologie di miglioramento dell'immagine troviamo il sistema di regolazione automatica della luminosità, il Dynamic Tone Mapping, la Fillmaker Mode, quattro woofer integrati e lo stereo a 2.2 canali, a cui si aggiunge la piattaforma webOS.

I modelli di proiettori laser LG CineBeam 4K HU715Q e HU710P saranno disponibili in Italia nel corso nel 2022.