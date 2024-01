LG presenta la gamma di TV OLED 2024: fino ad 83 pollici, con Alpha 11 e 144Hz

A pochi giorni dal reveal della gamma di TV LG QNED 2024, continuano gli annunci per il settore dei TV da parte del marchio asiatico. LG infatti in vista del CES 2024 della prossima settimana ha tolto il velo dalla gamma di TV OLED 2024.

Complessivamente le linee saranno quattro: la B4 che arriverà nei tagli da 48, 55, 65 e 77 pollici, la C4 che parte da 42 pollici per poi arrivare ad 83 pollici con i modelli intermedi da 48, 55, 65 e 77 pollici, la G4 da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici e la M4 da 65, 77, 83 e 97 pollici.

Sulla gamma C non sarà presente la tecnologia MLA, che continua ad essere riservata ai G4 ed M4 che resteranno i più costosi anche quest’anno. il C4 però supporterà un refresh rate fino a 144Hz, e sarà caratterizzato da pannelli notevolmente più luminosi rispetto alla controparte del 2023.

Come dicevamo poco sopra, su G4 ed M4 troverà spazio la tecnologia Micro Lens Array, oltre che un dissipatore di calore. Il G4, secondo LG, è fino al 150% più luminoso nei picchi rispetto al B4 ed il 70% più luminoso a livello generale.

Rispetto al passato un’altra novità importante è rappresentata dal fatto che il B4 sarà dotato di quattro porte HDMI 2.1, ma non supporterà i 144Hz e raggiungerà un massimo di 120Hz.

Fulcro della scheda tecnica è il processore Alpha 11, che però troverà spazio esclusivamente nei G4 ed M4 ed offrirà prestazioni d’IA fino a 4 volte più veloci rispetto ai modelli precedenti, con un miglioramento dell’1,7x delle performance grafiche ed una potenza di elaborazione maggiore dell’1,3x. Ad accompagnarlo ci saranno 2,5GB di RAM, mentre integrerà l’AI Super Upscaling, la mappatura dinamica dei toni HDR, e l’AI Director Processing.

Ovviamente presenti tutte le feature dei modelli 2023, tra cui il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre che all’audio DTS, Wowcast per l’audio TV wireless con le soundbar compatibili, il VRR, HDMI 2.1 QMS e la Gaming Dashboard di LG che permette di passare - dove disponibile - da un refresh rate da 120 a 144Hz. Per il 2024 LG ha integrato anche la modalità Fillmaker per il Dolby Vision, mentre il comparto audio sarà composto dalla novità “Voice Remastering” che migliora le voci per virtualizzare l’audio a 11.1.2 canali partendo da un normale segnale.

Fronte software è presente webOS 24, che sarà presentato ufficialmente nel corso del CES. Da tale fronte però sappiamo già che LG ha annunciato le intenzioni di aggiornare webOS nei suoi TV per quattro anni. Integrato anche Chromecast, che si aggiunge ad AirPlay 2 per il mirroring dei contenuti dai dispositivi Android ed iOS.