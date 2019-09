LG presenta all'IFA 2019 i nuovi monitor da gaming UltraGear

LG, in occasione dell'IFA 2019 di Berlino ha presentato la nuova lineup di monitor da gaming UltraGear con tempo di risposta di 1 millisecondo. Gli schermi sono IPS con tecnologia NVIDIA G-SYNC, che li rende gli ideali per i giocatori più esperti.

Tutti i monitor LG UltraGear sono ottimizzati e progettati per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente. Il modello con numero identificativo 27GN750 vanta il refresh rate più rapido della gamma (240 Hz), che permette di affrontare istantaneamente qualsiasi scenario di gioco.

Lo schermo da 27 pollici Full HD vanta una notevole qualità delle immagini. Confermato anche il supporto all'HDR10, mentre l'assenza di tearing o interruzioni sono garantite dalla compatibilità con NVIDIA GY-SYNC e l'Adaptive-Sync.

Il 27GN750 si aggiunge ai già esistenti 38GL950G e 27GL850, che utilizzano la tecnologia Nano IPS per offrire una riproduzione accurata dei colori ed una gamma cromatica che copre il 98% dello spazio colore DCI-P3. Il refresh rate a 144Hz è anche overclockabile a 175Hz nel modello 38GL950G.

Entrambi consentono ai giocatori di sentirsi totalmente coinvolti nell'azione di gioco.

Il 27GL850 è NVIDIA-GSYNC Compatibile e supporta l'HDR10, mentre il modello 38GL950G supporta i processori NVIDIA G-SYNC ed è compatibile con lo standard VESA DisplayHDR 400.

I tre monitor UltraGear includono anche delle opzioni specifiche per il gaming come la modalità modalità Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair. Quest'ultima è progettata ad hoc per gli FPS.

