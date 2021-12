LG presenta il suo primo laptop da gaming con RTX 3080 Max-Q e display IPS da 17 pollici

LG presenta il suo primo laptop per il gaming, che amplia la sua linea di prodotti UltraGear. Il computer da gaming è dotato del processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione e soprattutto della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria a doppio canale ed una configurazione dual SSD ultraveloce.

Il pannello è invece IPS da 17 pollici con tempo di risposta di 1ms e refresh rate a 300Hz. Il laptop, secondo la scheda tecnica diffusa da LG, è dotato di un sistema di raffreddamento a camera di vapore che lo mantiene fresco anche se spinto al limite.

Sotto la scocca troviamo anche una batteria da 93Wh, il tutto in uno spessore inferiore a 21,4mm ed un peso da 2,7Kg. Il computer è anche dotato di uno chassis in alluminio che offre stile e durabilità, mentre il distintivo logo alato UltraGear comunica la potenza e la qualità per cui è noto il marchio di gioco premium di LG.

Grazie a LG UltraGear Studio, lo stesso software presente nei nuovi monitor da LG presentati qualche giorno fa, inoltre, è possibile personalizzare le opzioni relative ai giochi e tenere traccia in tempo reale di numerosi dati sulle prestazioni, tra cui un Clock della CPU, TDP e Clock della GPU, oltre alla velocità di condivisione della memoria.

A completare la scheda tecnica c’è un suono realistico e tridimensionale grazie al sistema integrato di speaker a due vie, che supportano il DTS:X Ultra.

Per quanto riguarda la disponibilità, il laptop sarà disponibile negli Stati Uniti e Corea del Sud nel primo trimestre del 2022, ma successivamente seguiranno anche altri mercati.