LG presenta LED Film Transparent: la pellicola LED con trasparenza al 53%

LG annuncia oggi la nuova LED Film Transparent, una pellicola a LED per il digital signage con trasparenza al 53%, caratterizzata da un pixel pitch da 14mm, luminosità di 2100nit e grande versatilità. La società lo descrive come una vera e propria rivoluzione tecnologica, soprattutto per il comparto retail.

Si tratta infatti di una pellicola trasparente che può essere applicata su qualsiasi superficie in vetro, e che grazie al suo speciale materiale autoadesivo ed un grado di trasparenza del 53% può garantire perfetta visibilità anche dopo l'applicazione.

La pellicola LED di LG può piegarsi per raggiungere un raggio di curvatura di 2.000R, il che consente le applicazioni sulle superfici concave e convesse e su vetri curvi o finestre, per garantire una superficie uniforme.

I LED luminosi integrati nella pellicola hanno un pitch da 14nm ed una luminosità fino a 2.100 nit, il che permette la riproduzione di un'elevata gamma di colori e vivide forme di movimento (dai loghi ai pittogrammi, passando per le immagini più complesse o interi video), per comunicare contenuti ed informazioni in maniera efficace e sorprendente.

Nel momento in cui tali LED vengono spenti, è praticamente impossibile intravedere la pellicola, che si fonde completamente con la superficie su cui è applicata. Inoltre, attraverso il Control Manager si può anche regolare ed impostare la luminosità a seconda dell'ora del giorno, per gestire i contenuti in tempo reale.

LED Film Transparent è anche dotato della piattaforma weOS Smart Signane che garantisce una navigazione intuitiva con compatibilità completa con HTML, CSS e JavaScript.

“LED Film Transparent è il frutto di un percorso di ricerca costante, volto a soddisfare esigenze sempre più personali ed emozionali nell’ambito business. Siamo sempre molto attenti ai trend del mercato e siamo convinti che il retail si evolverà sempre più verso un modello ibrido, fisico e virtuale, in cui il digital signage avrà un ruolo sempre più cruciale per comunicare, informare, attrarre e mantenere l’attenzione del pubblico. Noi di LG ci faremo trovare pronti e accompagneremo i nostri clienti in questa evoluzione offrendo soluzioni sempre più innovative e personalizzate”, ha dichiarato Luca Russo, Sales Head Information Display Italy di LG Electronics Italia.