LG presenta la limited edition di League of Legends del monitor Ultragear OLED

LG ha presentato oggi un’edizione limitata del monitor UltraGer OLED 27GR95QL da 27 pollici dedicata agli appassionati e giocatori di League of Legends. Questo nuovo monitor sarà disponibile anche in Italia in esclusiva sugli LG Online Shop ufficiali dalle prossime settimane.

Come si può vedere dalla gallery presente in calce, la limited edition di League of Legends del monitor include una particolare finitura sulla scocca posteriore, ed adotta il design Hextech integrando icone ed immagini nel gioco anche nei menù oltre che sulla struttura esterna. LG sottolinea come le grafiche più conosciute del gioco siano state applicate sul retro del monitor e sulla parte anteriore del supporto, mentre nei menù di opzioni ed impostazioni sarà richiamato il logo del gioco completo di caratteri e bordi che rimandano all’universo di LoL.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro monitor gaming LG UltraGear OLED in edizione limitata dedicato a League of Legends, che offre prestazioni di alto livello e un design straordinario creato appositamente per i milioni di fan di LOL in tutto il mondo", ha dichiarato Sung Jun-ho, responsabile della divisione IT overseas & marketing di LG Electronics Business Solutions Company. "LG è impegnata nella promozione e nello sviluppo della cultura degli esports in tutto il mondo e continuerà a sviluppare prodotti gaming UltraGear di qualità superiore per soddisfare le esigenze dei giocatori".

Il monitor sarà preordinabile a partire dal 18 Ottobre su LG Online Shop. Coloro che lo acquisteranno in pre-ordine riceveranno anche tre sin code di celebri campioni di League of Legends.