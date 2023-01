LG presenta la nuova linea di laptop ultraleggeri LG Gram 2023 al CES

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, LG ha presentato la nuova linea di laptop ultraleggeri LG Gram, che si arricchisce di nuovi modelli grazie all’arrivo degli LG Gram Ultraslim ed LG Gram Style.

L’LG Gram Ultraslim rappresenta il più sottile dei modelli ed è progettato per coloro che sono alla ricerca della massima portabilità. Con i suoi 998 grammi di peso ed uno spessore da chiuso di 10,99 millimetri, è paragonabile ad uno smartphone o un blocco note. La qualità dell’immagine è garantita da un display OLED da 15,6 pollici con rivestimento Anti-Glare Low Reflection, mentre la potenza di elaborazione è erogata dal chip Gen Intel Core di 13esima generazione.

I laptop LG Gram Style invece sono disponibili nelle versioni da 16 e 14 pollici ed offrono un elegante design in vetro. Il touchpad nascosto è dotato di una tenue retroiluminazione a LED che si accende quando entra a contatto con le dita.



Gli stessi LG Gram Style sono dotati di display 16:10 OLED con Anti-Glare Low Reflection e refresh rate fino a 120Hz, a cui si aggiunge una CPU Intel Core di 13esima generazione ed SSD Gen4 NVMe. Presente anche la connettività Thunderbolt 4 ed HDMI ed il supporto Dolby Atmos.

Arrivano anche i nuovi laptop LG Gram da 17, 16, 15 e 14 pollici. I modelli da 17 e 16 pollici sono dotati di NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB, CPU Gen Intel Core di 13esima generazione ed SSD NVMe di quarta generazione. Anche in questo caso LG ha lavorato sulla maneggevolezza e pesano meno di 1,45 chilogrammi. Il pannello è IPS con rivestimento antiriflesso, VRR e Dolby Atmos.



L’LG Gram 2-in-1 è invece disponibile nei formati da 16 e 14 pollici, con display corredato da cornici super sottili a 4 lati e telaio in alluminio. L’esperienza d’uso è ottimizzata per l’uso con la penna LG Stylus. Il monitor LG gram+view permette di raddoppiare la superficie dello schermo per accedere alle attività in multitasking ovunque ci si trovi. Questo nuovo monitor è dotato di pannello da 16 pollici in formato 16:10 con due porte USB Type-C che consentono di connettere de porte USB-C.