LG presenta nuova linea monitor UltraGear 2022: c'è il primo OLED 4K per gaming

LG Electronics annuncia il lancio della sua nuova linea di monitor UltraGear (modelli 32GQ950, 32GQ850 e 48GQ900) con design completamente nuovo, la più recente tecnologia di visualizzazione e una gamma di funzionalità di gioco e connettività.

L’ammiraglia per il 2022 è il modello 32GQ950, dotato di un display 4K Nano IPS con tecnologia Advanced True Wide (ATW) Polarizer e tempo di risposta di 1ms. Non mancano il certificato VESA DisplayHDR™ 1000, un'elevata luminosità di picco (1.000 nit) e una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, oltre a una facile connessione a PC e console con due porte HDMI 2.1. L’alternativa per chi ama una frequenza di aggiornamento elevata è il monitor 32GQ850 con schermo QHD Nano IPS con ATW e refresh rate di 240/260Hz, dotato di certificazione VESA AdaptiveSync Display e VESA DisplayHDR 600. Anche in questo caso, la soluzione è da 32 pollici di diagonale.

Il 2022 vede però anche l’arrivo del primo monitor da gioco OLED di LG UltraGear, il 48GQ900: vincitore del Red Dot e dell'iF Design Award, il display 4K OLED da 48 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (O/C 138 Hz), un tempo di risposta di 0,1 ms, una precisione del colore estremamente elevata e un design completamente senza bordi. Insomma, è il modello migliore per gaming su PC e console, per giunta dotato di un telecomando appositamente progettato per una maggiore comodità di gioco.

Per completare l'esperienza di gioco, gli ultimi monitor da gioco UltraGear di LG incorporano un jack per cuffie a 4 poli che consente agli utenti di collegare una cuffia da gioco e chattare mentre giocano. I modelli 2022 offrono anche il suono surround di DTS Headphone:X, che riproduce ogni suono del gioco in maniera nitida.

Seo Young-jae, vicepresidente senior e capo della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company, ha dichiarato: “Gli ultimi monitor da gaming LG UltraGear applicano tecnologia e design all'avanguardia per alzare il livello per la categoria. Ideali sia per PC che per console, i nostri nuovi monitor offrono funzionalità e funzionalità che portano l'intera esperienza di gioco a un livello superiore. Continueremo a consolidare la solida reputazione del marchio UltraGear con prodotti innovativi che mettono al primo posto le esigenze dei giocatori”.

Gli ultimi monitor da gioco UltraGear saranno disponibili a partire da questo mese in Giappone, seguiti da mercati chiave in Nord America, Europa e Asia.

