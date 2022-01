LG presenta la nuova linea di TV OLED C2 con HDMI 2.1: si parte da 42 pollici

Come ampiamente previsto, LG ha annunciato nel corso del CES 2022 di Las Vegas la nuova lineup di TV OLED per il 2022, composta dalle linee A2, B2, C2, G2 e Z2 che sostituiranno i modelli A1, B1, C1, G1 e Z1 dello scorso anno.

Soffermandoci sulla gamma C2, che è la più economica, questa sarà caratterizzata dal pannello Evo che ha debuttato lo scorso anno, e sarà basata sui nuovi processori AI Alpha 9 Gen 5 che contribuiranno ad aumentare la luminanza attraverso un algoritmo più intelligente. Questo chip inoltre migliorerà anche le prestazioni di upscaling.

La novità più importante della linea C2 è rappresentata dalle dimensioni: si parte con una variante da 42 pollici, accompagnata da versioni da 48, 55, 65, 77 ed 83 pollici. Appare quindi chiara l'intenzione di LG di soddisfare le esigenze di una platea di clienti ancora più ampia.

A livello software troviamo l'ultima versione del sistema operativo webOS di LG, che si aggiorna ed include ancora più novità, tra cui il supporto per singoli profili per personalizzare l'esperienza di ogni persona. Tra le novità di webOS troviamo anche quella che permette di effettuare il mirroring di ciò che si sta guardando su una seconda TV: in questo modo sarà possibile visualizzare i contenuti via cavo e via satellite su due televisori senza un set top box aggiuntivo.

La linea di TV 2022 di LG supporta anche il nuovo standard Matter per la casa intelligente, che consente di controllare le luci ed i termostati.

In fase di presentazione, il produttore si è anche soffermato sui miglioramenti all'esperienza da gioco grazie ad un aggiornamento per il Game Optimizer.

Ovviamente i TV in questione supporteranno il G-Sync, FreeSync, il VRR ed includono anche un ingresso HDMI 2.1.

Nessuna informazione ufficiale sui prezzi e la data di lancio.