LG presenta il nuovo monitor da gaming OLED curvo a 240Hz

In occasione dell’IFA 2022 in programma a Berlino, LG ha introdotto i nuovi modelli di monitor premium, tra cui figura il nuovo ed esclusivo UltraGear OLED. Si tratta del primo schermo OLED curvo di LG con refresh rate di 240Hz.

Il modello da 45 pollici è progettato per garantire un’esperienza di gioco immersiva, in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori esperti sia dal punto di vista della resa visiva, che della velocità e delle caratteristiche.

Il 45GR95QE, questo il nome in codice del monitor, non rappresenta soltanto il primo OLED da 45 pollici curvo con formato 21:9 ed una risoluzione WQHD (3440x1440 pixel), ma è anche il primo display di LG che combina un taglio da 45 pollici con una curvatore di 800R: il modello verrà mostrato ufficialmente all’IFA insieme all’UltraGear OLED 48GQ900.

Secondo quanto affermato da LG, il monitor offre anche un tempo di risposta di 0,1ms GtG, ed assicura una copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3, performance elevate con supporto all’HDR10 ed HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4.

All’IFA di Berlino farà il suo debutto anche il Display Ergo AI UltraFine. Si tratterà del 32UQ890: il primo monitor LG a regolare automaticamente la propria posizione per assicurare la massima confortevolezza durante la giornata. Presente anche una webcam integrata che sfrutta l’avanzata Intelligenza Artificiale, che analizza la postura dell’utente ed in base ad essa modifica automaticamente altezza ed inclinazione dello schermo. Sul 32UQ890 sono presenti tre modalità per migliorare il comfort: AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion. Il pannello IPS 4K è da 31,5 pollici con copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3.

“L’innovativo portfolio prodotti di LG presente a IFA 2022 sposa perfettamente gli ultimi trend e tecnologie per soddisfare le diverse esigenze e stili di vita dei consumatori,” ha dichiarato Seo Young-jae, senior vicepresidente e capo della divisione IT di LG Electronics Business Solutions Company. “Il nostro nuovo monitor gaming UltraGear OLED migliora l’esperienza di gioco grazie al suo schermo curvo, alla presenza dell’antiriflesso e alla frequenza ultraveloce di aggiornamento di 240Hz, mentre il Display Ergo AI fornisce un comfort senza precedenti grazie alle sue caratteristiche ergonomiche e al design futuristico. Siamo entusiasti di presentare questi due incredibili prodotti in occasione di IFA e di ritornare nuovamente a Berlino dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia.”

Qualche settimana fa sono emersi anche dei rumor che vogliono LG pronta a lanciare TV e monitor OLED da 20 pollici, ma a riguardo non sono emerse conferme.