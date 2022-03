LG presenta il suo primo monitor da gaming OLED con DisplayPort ed HDMI 2.1

LG Electronics ha annunciato che entro la fine dell’anno arriverà nei negozi il suo primo monitor da gaming con pannello OLED, che ovviamente andrà a rimpolpare la già ricca linea di modelli UltraGear. Il 48GQ900 avrà una diagonale di 48 pollici e sarà dotato di un pannello WOLED 4K HDR con rivestimento antiriflesso.

Il monitor è progettato per il gaming sia su PC che su console, e supporta il 4K a 120Hz, oltre che il VRR, una risoluzione 4K e 10 bit e gli ingressi DisplayPort ed HDMI 2.1 A livello di design siamo di fronte ad un prodotto borderless, con luci sul retro e altoparlanti integrati. A differenza dei TV LG, però avrà l’AGLR (anti-glare low reflection), mentre non è chiaro quale specifica DisplayPort supporterà. Per quanto riguarda il tempo di risposta, invece, sarà di 1ms, e si aggiunge ad un contrasto elevato e neri profondi, oltre che una copertura dello spazio colore DCI-P3 per i contenuti HDR fino al 98,5%.

LG si aggiunge alla lunga cerchia di produttori che hanno annunciato o annunceranno monitor OLED per il gaming, tra cui figurano Acer, Asus, Gigabyte ed MSI che utilizzeranno i pannelli WOLED di LG Display. Qualche settimana fa Dell ha annunciato il prezzo del monitor QD-OLED da 34 pollici, che arriverà nei negozi la prossima primavera.