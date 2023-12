LG presenta i nuovi monitor MyView con supporto ai servizi di streaming e Microsoft 365

Poco dopo aver presentato i nuovi laptop LG Gram e Gram Pro, il produttore asiatico ha anche tolto il velo dai nuovi monitor LG MyView che saranno mostrati in via ufficiale nel corso del CES di Las Vegas.

Complessivamente, i tre modelli avranno display IPS da 31,5 pollici con refresh rate di 60Hz, risoluzione 4K a 3840x2160 pixel e supporto HDR 10. Presenti anche due ingressi HDMI: sui modelli 32SR85U e 32SR83U troveranno spazio tre porte USB-C, mentre sul 32SR70U solo una porta USB-C.

Un aspetto interessante della scheda tecnica è rappresentato dal fatto che i monitor LG MyView sono in grado di eseguire lo streaming di servizi come Netflix, Disney+ e Pluto TV tramite webOS, senza la necessità di dover collegare i monitor ai PC. Garantito anche l’accesso ai servizi di produttività cloud come Microsoft 365, senza che si debba collegare alcun PC anche in questo caso.

Supportato anche il mirroring dello schermo da smartphone tramite AirPlay2 e MiraCast. Presente anche un telecomando per poter navigare all’interno dell’UI.

Nessuna informazione sui prezzi, tanto meno sulla possibile data di lancio e l'eventuale arrivo anche sul mercato italiano. Probabilmente ne sapremo di più nel coso della fiera in programma a Las Vegas il prossimo mese.