LG presenta i nuovi monitor e speaker da gaming UltraGear

LG ha presentato oggi le new entry del proprio listino dedicato al gaming. Si tratta di un alcuni nuovi modelli di monitor UltraGear ed uno speaker.

Partendo dai monitor, l’LG UltraGear 27GP950 è un monitor da 27 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e pannello Nano IPS con 1,07 miliardi di colori che è in grado di offrire immagini vivide e precise, ed è anche dotato di un tempo di risposta di 1 millisecondo GtG con frequenza di aggiornamento di 160Hz. Presente anche un ingresso HDMI 2.1 con tecnologia VRR che permette di giocare in 4K con refresh rate a 120Hz.

Per coloro che invece preferiscono diagonali più ampie, arriva l’UltraGear 32GP850 con risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) e tecnologia Nano IPS anch’esso con tempo di risposta di 1 millisecondo. Questo è certificato NVIDIA G-SYNC COmpatible ed AMD FreeSync Premium, e promette un refresh rate di 180Hz ed una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3.

Non ci sono però novità solo per il comparto da gaming: è disponibile anche l’UltraWide 34WP75C, per coloro che necessitano prestazioni eccellenti anche nelle attività quotidiane e professionali. Il form factor è di 21:9 ed è dotato di un’ampia visuale orizzontale con speaker stereo integrati da 14W con MaxxAudio. Il refresh rate è di 160Hz con tempo di risposta di 1ms.

LG infine presenta anche lo speaker da gaming LG UltraGear GP9 che garantisce totale immersività nel gioco grazie alla tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound.