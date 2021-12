LG presenta i nuovi monitor Ultrafine OLED Pro 2022 da 32 e 27 pollici

LG ha presentato i nuovi monitor Ultrafine OLED Pro 2022, da 32 e 27 pollici che come suggerisce il nome sono caratterizzati da pannelli OLED. Si tratta di monitor rivolti a creativi e professionisti, e sono in grado di fornire una riproduzione accurata dei colori.

Come dicevamo poco sopra, i monitor OLED Pro da 32 e 27 pollici vantano una risoluzione di 3840x2160 pixel, con un rapporto di contrasto di 1.000.000:1 e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, che li rende adatti ai progetti digitali anche più complessi. Inoltre, LG sottolinea che che i nuovi monitor sono privi dell’effetto alone o blooming che è comune in molti pannelli LCD.

Inoltre, sono dotati di sensori di auto-calibrazione ed alette paraluce rimovibili. Se si utilizza il software gratuito LG Calibration Studio, il sensore di calibrazione misura la luce emessa dal display in momenti predeterminati dall’utente ed applica automaticamente le regolazioni necessarie per maniere un alto grado di precisione e coerenza di colore. Per una maggiore accuratezza del colore e dell’immagine, inoltre, può essere fissato al monitor per evitare riflessi e bagliori provenienti da fonti di luce esterne.

”Progettati pensando ai professionisti della creatività, i nostri nuovi monitor UltraFine OLED Pro offrono un’eccellente precisione visiva con una straordinaria qualità dell’immagine auto-illuminata e una calibrazione affidabile”, ha dichiarato Seo Young-jae, senior vice president e responsabile della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company. ”L’incredibile precisione, l’ampia gamma di colori e la capacità di riprodurre fedelmente i contenuti HDR e SDR rendono questi display premium ideali per i professionisti che lavorano nei settori del cinema e dei media digitali”.

Ancora nessuna informazione sui prezzi e la data di lancio precisa. Solo qualche giorno fa, LG ha annunciato il TV a batteria StandByMe da 27 pollici con schermo touch.