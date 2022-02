LG presenta il nuovo monitor Ultrafine OLED Pro per i professionisti

LG ha annunciato oggi il nuovo monitor 65EP5G, la new entry della gamma UltraFine OLED Pro, riservato ai professionisti dell'imaging. Come suggerisce il nome, lo schermo ha una diagonale da 65 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel in formato 16:9 con luminosità tra 200 ed i 1000 nits ed angolo di visione di 178 gradi.

Proprio la tecnologia OLED permette a questo monitor di riprodurre le immagini grazie al rapporto di contrasto, i neri più profondi e l'ampia gamma di colori (DCI-P3 al 98,5%). Sempre scendendo nella scheda tecnica, il monitor garantisce tempi di risposta di 0,1ms GTG che permettono di ottenere immagini chiare e senza sfocature.

Il monitor include quattro ingressi SDI con riporto in uscita e porta SFP+, a cui si aggiungono due ingressi HDMI, Genlock, controlli seriali ed IP. Presente anche il software proprietario LG SuperSign WB, ma è garantito anche il supporto al più comune CalMAN. Il 65EP5G, inoltre, supporta i dispositivi programmabili LUT 1D e 3D per una rapida selezione dei profili di calibrazione dei colori e risponde agli standard EYESAFE.

Tra gli altri strumenti professionali messi a disposizione troviamo Scan Option, Aspect Ratio, Zoom, Color Temp., RGB Gain, EOTF (Electro-Optical Transfer Function), Color Space, Mono/Blue-only, Marker, Vectorscope/Waveform, Time Code, HDR/SDR Monitoring, UMD (Under Monitor Display), Pattern ed Audio Level Meter.

Qualche giorno fa, intanto, su queste pagine abbiamo indicato quali sono i prodotti LG più importanti della gamma audio 2022.