LG presenta il nuovo monitor UltraGear da 49 pollici formato 32:9

LG annuncia oggi il nuovo monitor da gaming della serie UltraGear, modello 49GR85DC con pannello curvo da 49 pollici, formato 32:2 e frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Il 49GR85DC si rivolge a tutti quei videogiocatori che necessitano di un’elevata fluidità di gioco ed una qualità d’immagine di altissimo livello. Il pannello da 49 pollici è con risoluzione Dual QHD (5120x1440 pixel) e curvatura di 1000R, mentre il formato 32:9 estende l’azione di gioco e la frequenza di aggiornamento di 240Hz ed il tempo di risposta di 1ms rendono i gameplay reattivi ed i giochi più realistici e dinamici.

Grazie alla certificazione VESA DisplayHDR 1000, il monitor 49GR85DC ha un rapporto di contrasto di 3000:1 ed una luminosità di picco di 1000 nit, a cui si aggiungono colori vividi e neri profondi.

Il monitor presenta anche la connettività tramite DisplayPort 1.4 ed HDMI 2.1, oltre all’audio DTS Headphone:X.

“Il mercato dei monitor da gioco continua a maturare e a crescere, così come la richiesta di display di grandi dimensioni che offrono un’elevata frequenza di aggiornamento e un’ottima qualità dell’immagine”, ha dichiarato Seo Young-jae, senior vice president e head of IT di LG Electronics Business Solutions Company. “Perfetto per il gioco e per il multitasking, il nuovo LG UltraGear è un display premium e versatile che consolida il nostro impegno e la nostra capacità di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori di oggi.”

LG ha spiegato che il monitor sarà lanciato nei principali mercati europei, Italia inclusa, nei prossimi mesi.