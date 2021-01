LG presenta i nuovi TV OLED C1, G1 e Z1 con HDMI 2.1, VRR e G-Sync

Come ampiamente previsto, nel corso dell'evento in corso in questi minuti al CES 2021 di Las Vegas LG ha svelato la nuova gamma di TV OLED per il 2021, introdotta come un'evoluzione della precedente e basata sui nuovi pannelli OLED.

Nella nuova gamma è presente anche un TV da 83 pollici, ma su tutti i modelli troviamo il processore Alpha 9 Gen4 AI con sistema di upscaling che utilizzando il deep learning è in grado di migliorare la qualità e l'aspetto dei contenuti.

Il nuovo processore Gen 4 include anche l'AI Sound Pro, che offre il mixaggio audio a 5.1.2 canali virtuali per offrire agli utenti un'esperienza di visione coinvolgente semplicemente utilizzando gli altoparlanti integrati. E' presente anche un sistema battezzato Auto Volume Leveling di livellamento del volume che mira a risolvere il fastidioso problema della variazione dei livelli sonori quando si cambia canale o si passa da un'app all'altra di streaming.

Grazie alla nuova versione di webOS, troviamo anche una schermata home ridisegnata che mette tra le mani dei clienti un'esperienza immediata ed intuitiva.

Venendo ai modelli, il successore del GX è il G1 e sarà disponibile nelle colorazioni da 55, 65 e 77 pollici. Il C1, invece giungerà nei negozi nei tagli da 48, 55, 65, 77 ed 83 pollici. In arrivo anche gli OLED 8K da 77 ed 88 pollici, noti come Z1 (i successori diretti del ZX).



Una differenza importante è rappresentata dal fatto che sulla serie G1 gli utenti troveranno il nuovo pannello OLED Evo che, come spiegato da LG, include una tecnologia che garantisce una luminosità di picco più alta e maggiore efficienza.

Tutti i TV annunciati nel corso del CES 2021 includeranno quattro porte HDMI 2.1, il Game Optimizer, ma anche il supporto al VRR, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync. A questi si aggiungono il supporto HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision IQ), Dolby Atmos, Apple AirPlay 2 e HomeKit, modalità Filmmaker e modalità HGiG , che abbiamo già visto nei modelli del 2020.



A livello software, i nuovi TV OLED di LG supporteranno Google Stadia e GeForce Now ed includeranno l'app di Twitch tra quelle preinstallate.

Nel comunicato stampa ufficiale LG sottolinea anche che i modelli di TV OLED 2021 hanno ottenuto la certificazione di fedeltà del colore al 100%