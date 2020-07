LG presenta la nuova soundbar GX con Dolby Atmos e DTX:S

LG ha presentato oggi la nuova soundbar GX che va ad integrarsi con la gamma di televisori LG OLED GX, caratterizzata dal nuovo Gallery Design, in quanto può essere montata sia a parete sotto il televisore o può essere appoggiata su una superficie attraverso il supporto incluso nella confezione.

A livello di dimensioni misure 15x144,6x3,25 centimetri ed è identica sia nella profondità che nella finitura al GX Gallery da 65 pollici.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è presente il supporto alle tecnologie Dolby Atmos che DTS:X, che consentono di godere di un audio tridimensionale. Lo speaker però è anche compatibile con il Dolby Vision attraverso il 4K pass-through che garantisce la migliore qualità d'immagine ed un suono cinematografico. Presente anche un subwoofer che si connette alla soundbar via wireless, per un audio cinematografico.

LG sottolinea come la soundbar LG GX sia certificata Hi-Res Audio, per offrire una riproduzione lossless a 24bt/96kHz. La tecnologia LG AI Sound Pro invece analizza il suono per applicare immediatamente le migliori impostazioni sonore indipendentemente dal contenuto, per assicurare ogni volta la massima esperienza audio. Presente anche l'enhanced audio return channel (eARC) ed il Bluetooth, che garantiscono la massima ricchezza sonora dei formati audio Dolby True HD e DTS Master Audio.

La nuova soundbar GX di LG sarà disponibile in Italia da fine luglio al prezzo consigliato al pubblico di 1.299 euro. Per i prezzi dei nuovi TV OLED e NanoCell 2020 di LG vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.