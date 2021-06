LG presenta i nuovi monitor UltraGear: 2K a 180Hz con G-SYNC e Freesync

Dopo averci stupiti al CES 2021 con i nuovi monitor 4k UltraFine, torniamo a respirare aria di Gaming anche in casa LG, grazie all'arrivo dei nuovi monitor UltraGear GP850 con tecnologia Nano-IPS.

I due monitor GP850 si distinguono per il polliciaggio, 27 e 32 pollici, ma nascondono sotto la scocca lo stesso carico tecnologico. Si tratta infatti di pannelli Nano-IPS con tempo di risposta GtG di 1ms e copertura DCI-P3 del 98%. Come si legge nel comunicato ufficiale, "oltre ad offrire rapidità alle immagini senza sfarfallii, mantengono allo stesso tempo una riproduzione accurata dei colori e immagini nitide e prive di distorsioni, grazie ad un ampio angolo di visione, garantendo ai gamer di sentirsi totalmente coinvolti nell’azione di gioco".

Progettati per offrire il massimo delle prestazioni, i nuovi UltraGear riescono a offrire una qualità visiva eccellente grazie alla risoluzione 2K e un Refresh Rate fino a 180Hz. A migliorare ancora di più l'esperienza complessiva ci penserà il FreeSync Premium di AMD, nonché la compatibilità alla tecnologia NVIDIA G-SYNC.

A corredo, immancabile un design degno di questa fascia e in grado di garantire il massimo della flessibilità con un'escursione di 110mm in altezza e piena libertà di rotazione e inclinazione. Numerosi anche i preset immagine implementati all'interno del firmware, per garantire un bilanciamento ideale fra immagine e prestazioni a seconda dello scenario d'utilizzo. Presenti infine la funzionalità Black Stabilizer e Dynamic Action Sync.

La connessione sarà garantita da due porte HDMI 2.0 e una Display Port 1.4. Non manca un HUB con due ingressi USB 3.0 e l'uscita audio tramite jack da 3.5 mm.