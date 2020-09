LG presenta il nuovo LED Screen da 136 pollici all-in-one della serie LAEB

LG ha annunciato oggi il nuovo LED screen da 136 pollici all in one, progettato per la digitalizzazione in ambito business e per le sale riunioni di grandi dimensioni. Il LED Screen fa parte della serie LAEB ed è pensato anche per le videoconferenze ed auditorium.

Dotato di un pannello con risoluzione di 1920x1080 pixel full HD, con pixel pitch di 1,5mm ed una luminosità di 800nit, il LED Screen da 136 pollici soddisfa tutte le esigenze di una conference room, si grande e medie dimensioni. E' anche dotato di un controller integrato ed è facile da installare, come un vero all-in-one, che non richiede connessioni tra controller e moduli. Basta infatti semplicemente fissare i due cabinet principali tra di loro, applicare i moduli LED e collegare la presa di corrente ed il cavo video.

Lo schermo permette anche di risparmiare energia, dal momento che quando non è in uso per un determinato periodo di tempo, si spegne e le principali parti del circuito all'interno del LED entrano in modalità standby.

Gli interessati potranno acquistare, separatamente, anche uno stand motorizzato che consente di posizionare il LED Screen in base alle proprie esigenze.

“Abbiamo visto in questi mesi quanto la tecnologia possa essere un valido alleato in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. La nostra tecnologia all’avanguardia e le nostre soluzioni di Digital Signage rispondono, in modo puntuale ed eccellente anche alle nuove esigenze in campo business e ci consentono importanti evoluzioni dal punto di vista delle applicazioni professionali possibili. Grazie alla semplicità di installazione e di utilizzo gli schermi LED da 136” consentono ai nostri clienti di trasformare qualsiasi spazio in un ambiente digitale in modo rapido e semplificato” ha dichiarato Luca Russo, Sales Head Information Display Italy di LG Electronics Italia.