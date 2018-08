LG presenta la prima TV OLED 8K al mondo all'IFA di Berlino

Continuano ad arrivare novità dall'IFA di Berlino in corso in questi giorni nella capitale della Germania. LG, infatti, ha lanciato il primo TV OLED in grado di sfruttare l'incredibile risoluzione dell'8K che, però, almeno per la maggior parte dei comuni mortali, resterà solo un sogno visti i prezzi elevati.

La TV include un pannello con diagonale da 88 pollici, con risoluzione di 7680x4320 pixel e, sorprendentemente, questa almeno al momento è l'unica informazione in nostro possesso dal momento che LG non è scesa nei dettagli tecnici.

Resta da capire se al suo interno il produttore integrerà qualche tipo di tecnologia di upscaline delle immagini, consentendo quindi agli utenti di visualizzare contenuti in HD e 4K su tutto il pannello a risoluzione più nitida, o meno. Maggiori dettagli però potrebbero arrivare già nel corso delle prossime ore.

Altro aspetto da delineare è la data di uscita e sul prezzo, ma possiamo già immaginare che si rivolgerà al mercato di fascia alta. Basti pensare che il primo televisore OLED 4K da 77 pollici di LG aveva un prezzo di circa 25.000 Dollari, quando fu lanciato quattro anni fa, ecco perchè è facile immaginare che il costo potrebbe essere significativamente più elevato, il che lo rende inaccessibile per molti.