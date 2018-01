LG presenta il primo proiettore 4K in grado di trasmettere immagini da 150 pollici

In attesa del via ufficiale del CES di Las Vegas, i vari produttori si stanno già muovendo in anticipo per presentare i prodotti che saranno in mostra durante la fiera del Nevada. Tra questi c'è LG , che ha svelato oggi un proiettore 4K HDR.

La compagnia sostiene che il nuovo proiettore UHD, a livello di dimensioni è la metà rispetto agli altri presenti sul mercato, molti dei quali sono "pesanti, costosi e difficili da installare".

L'HU80KA è stato lanciato come un "dispositivo economico ma allo stesso tempo di fascia alta", che può proiettare immagini fino a 150 pollici, in qualsiasi stanza della casa. Le immagini generate possono superare una luminosità di 2.500 lumen, un dato che lo rende il più luminoso mai lanciato dalla compagnia asiatica, ed in linea con le esigenze del mercato.

Oltre al supporto 4K, l'HU80KA supporta anche i video in HDR con HDR10, mentre non vi è alcuna menzione del Dolby Vision. Il proiettore può essere posizionato sul pavimento, montato sulla parete o appeso al soffitto, ed indipendentemente dal posizionamento garantisce prestazioni di alto livello.

Il proiettore include anche due altoparlanti da 7 watt integrati, ma chiaramente è raccomandata l'installazione di una soundbar per ottenere un'esperienza quanto più immersiva possibile. Sono anche presenti ingressi audio, HDMI ed il supporto Bluetooth. L'HU80KA può anche effettuare la riproduzione di contenuti multimediali attraverso un dispositivo USB e permette anche di collegare una tastiera o un mouse esterno.

A livello software è presente webOS, che consente di installare la maggior parte delle applicazioni per effettuare lo streaming dei contenuti.

LG ancora non ha diffuso alcuna informazione sui prezzi, ma quelli concorrenti hanno un costo di poco inferiore ai 2.000 Dollari.