LG presenta il robot bipede con IA che controlla la casa e gli animali domestici

Continuano gli annunci da parte di LG. Solo nella giornata di ieri, LG ha presentato i nuovi monitor MyView con servizi di streaming integrati, ma anche il robot bipede con intelligenza artificiale che è in grado di controllare la casa e gli animali domestici.

L’AI Agent di LG infatti è dotato di un design con due gambe ed altrettante ruote, che gli consentono di spostarsi all’interno delle abitazioni in maniera completamente indipendente. Grazie all’intelligenza artificiale è in grado di interagire verbalmente con gli utenti per esprimere le sue emozioni attraverso movimenti resi possibili grazie alle articolazioni. L’utilizzo dell’IA multimodale si estende anche ad altri aspetti: infatti combina il riconoscimento delle voce e le immagini con l’elaborazione del linguaggio naturale per comprendere il contesto e le intenzioni degli utenti oltre che comunicare con loro.

LG lo descrive come un hub per la smart home in movimento, che è in grado di connettersi con gli elettrodomestici ed i dispositivi IoT. Nel comunicato stampa ufficiale LG spiega che l’AI Agent offre versatilità e scalabilità e può pattugliare autonomamente la casa quando non c’è nessuno, spostandosi tra le stanze ed inviando notifiche agli utenti qualora dovesse trovare finestre aperte o qualche luce lasciata accesa. Collegandosi ad una presa intelligente invece può spegnere tutti i dispositivi inutilizzati.

Nel momento in cui si torna a casa, l’AI Agent accoglie alla porta gli inquilini e rilevando il loro umore tramite l’analisi della voce e delle espressioni facciali può proporre musica e contenuti contestuali. Chiaramente, può assistere anche le persone nella quotidianità offrendo aggiornamenti sui trasporti, sul meteo, sugli impegni e può inviare promemoria sull’assunzione dei farmaci.