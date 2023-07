LG presenta il nuovo robot smart della serie CLOi: LG CLOi ServeBot

LG annuncia oggi il nuovo robot della serie CLOi: si chiama ServeBot e porta il numero di modello LDLTR30. Si tratta di un robot ideale per applicazioni commerciali in cui è richiesto un contatto diretto con i clienti.

Dotato di un sistema di guida autonoma rapido ed affidabile, il robot può muoversi su diversi tipi di pavimentazione e garantisce un servizio smart ed efficiente. Presente anche una funzione di assistenza che aiuta le persone ad orientarsi all’interno del punto vendita e permette al personal di decidere maggior tempo ad altre attività gestionali ed amministrative.

La versione rinnovata del già noto robot lanciato nel 2020 può essere utilizzata in luoghi pubblici, ristoranti, ospedali ed uffici per offrire assistenza alle persone. È dotato di sei ruote e sospensioni autonome che gli consentono di muoversi su vari tipi di pavimentazione. Presente anche una telecamera 3D ed un sensore LiDAR, oltre che una maggiore capacità di carico che può arrivare fino a 40 Chilogrammi. Disponibile un ampio display da 10,1 pollici con sistema di gestione dei contenuti integrato.

LG osserva che gli esercenti possono adattare il robot ad uno specifico uso: ad esempio per proiettare video, immagini o testi o impostare la riproduzione di un video digitale.

"LG CLOi ServeBot è un partner affidabile in grado di svolgere in modo efficiente diverse attività, dal servizio al tavolo all’accompagnamento in struttura, dall’intrattenimento all’offerta di informazioni" ha dichiarato Roh Kyu-chan, vicepresidente e responsabile della divisione robotica di LG Electronics Business Solutions Company. "Sfruttando la tecnologia robotica autonoma di LG, continueremo a offrire alle persone esperienze a valore aggiunto, nuove ed entusiasmanti”.

Il nuovo CLOi ServeBot di LG è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Giappone e sarà introdotto successivamente negli altri paesi.