LG presenta il nuovo smart monitor da 32 pollici 4K 32SQ780S

A poche dall'annuncio del monitor Ultrafine 27EQ850 di LG, il marchio asiatico ha presentato il nuovo LG Smart Monitor 4K da 32 pollici con numero di modello 32SQ780S.

Con supporto ergonomico che garantisce massima regolabilità. LG Smart Monitor offre le tipiche prestazioni dei monitor tradizionali e permette di lavorare, giocare e studiare ma al contempo può anche essere utilizzato come una vera e propria smart TV, grazie al supporto a tutti i servizi di streaming (da YouTube a Netflix, grazie all'OS webOS 22). Ciò che bisogna fare è collegare il monitor alla rete WiFi per godere dell'esperienza smart prevista da LG.

A livello tecnico, il display è Ultra HD 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel con copertura al 90% della gamma cromatica DCI-P3 e supporto HDR 10. Ciò si traduce in immagini chiare e precise che aumentano il senso d'immersività durante la visione dei contenuti, dei film ed anche durante il gaming. A ciò si aggiunge anche un altoparlante stereo a doppio canale da 5W integrato.

LG Content Studio offre tantissime applicazioni per l'home office, mentre LG ThinQ HomeBoard supporta servizi IOT basati su webOS che consentono di controllare in maniera facile ed immediata i propri elettrodomestici. Garantita la compatibilità con AirPlay2 e MiraCast per i dispositivi Apple ed Android.

"I monitor SMART sono progettati per soddisfare i diversi stili di vita dei consumatori di oggi", ha dichiarato Seo Young-jae, senior vice president e head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. "Con il nuovo smart monitor di LG, gli utenti possono ora fare quasi tutto con un unico display, dal lavoro e l’apprendimento a casa allo streaming di contenuti e film in modo facile e confortevole."

Al momento è stata annunciata la disponibilità solo negli Stati Uniti, mentre per l'Italia non sono emerse indicazioni.