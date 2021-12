LG presenta StandbyMe: il TV a batteria da 27 pollici con schermo touch

In attesa di vedere cosa ha in serbo per il CES, dove dovrebbe svelare la nuova gamma di TV OLED per il 2022, LG ha presentato a sorpresa "StandbyMe". Il progetto è particolare e merita menzione: si tratta di un TV da 27 pollici che può funzionare anche senza fili in quanto ha una batteria incorporata.

Ma non è tutto, perchè si può ruotare e può essere spostato ovunque grazie al supporto regolabile in altezza. Il TV chiaramente può anche essere rimosso dal supporto in questione, per essere utilizzato come un televisore tradizionale, ma in questo modo non si potrà ruotare, inclinare o orientato in verticale.

Nella descrizione ufficiale, LG osserva che StandByMe è in grado di garantire un'autonomia fino a tre ore con una singola carica, quindi può essere utilizzato tranquillamente per la visione di un film o più episodi di una serie tv.

Il pannello integrato al suo interno è LCD, dal momento che LG non produce schermi OLED da 27 pollici. La compagnia asiatica non ha diffuso molte informazioni addizionali a livello tecnico: non è nota la risoluzione o altre feature extra come l'eventuale supporto all'HDR.

Sappiamo però che StandbyMe include un'interfaccia touchscreen che supporta le principali app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, ma è presente anche l'NFC per il mirroring dello smartphone. Il comparto connettività è composto da una porta USB ed un ingresso HDMI.

Insomma, è questo il primo progetto dopo l'addio di LG agli smartphone, annunciato qualche mese fa.