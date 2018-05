LG presenta il top di gamma 2018: ecco il G7 ThinQ

Nella splendida cornice di New York, LG ha da poco presentato in via ufficiale lo smartphone top di gamma 2018, il G7 ThinQ di cui abbiamo a lungo parlato nelle scorse settimane e che rappresenta l’ultimo (in ordine di tempo) dei dispositivi di fascia alta dell’anno, in attesa dei nuovi iPhone.

Anche in questo caso, sul display frontale troviamo il Notch, ormai onnipresente ma che come fatto da Huawei, si può nascondere tramite software. Sempre seguendo la compagnia asiatica, il cellulare includerà un sistema d’intelligenza artificiale per la fotocamera, in grado di riconoscere in automatico le scene e modificare i settari in base alle varie opzioni: i dirigenti sostengono che, al lancio, sarà in grado di riconoscere fino a diciannove scene.

Sempre a livello di fotocamera, sarà presente un sistema in grado di mixare fino a quattro pixel per foto, e sarà in grado di fornire video e fotografie molto più luminosi.

Confermato anche il pulsante per attivare Google Assistant, montato sulla sinistra della scocca. Interessante anche tutto quanto riguarda il Super Bright Display da 6,1 pollici LCD QHD+, basato sulla tecnologia MLCD che sarà in grado di fornire picchi di luminosità di 1000 nits per uso esterno: tale modalità può essere attivata attraverso un pulsante presente nelle impostazioni, ma è chiaro che questa porterà ad un maggior surriscaldamento e minore durata della batteria. LG sostiene che il pannello copre il 100 per cento della gamma DCI-P3 ed il 135 per cento della gamma sRGB



A livello di processore, troviamo il Qualcomm Snapdragon 845 accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, ma in alcuni mercati dovrebbe anche arrivare la variante G7+ ThinQ con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria. Entrambe le versioni supportano le microSD fino a 2 terabyte.



Confermata anche la certificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere. La batteria, invece, è da 3.000 mAh, con tanto supporto alla ricarica wireless e Quick Charge 3.0

Durante la brevissima presentazione (nemmeno quindici minuti) non è stata comunicata ne la disponibilità, tanto meno il prezzo (si parla di 850 Euro circa). Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili.