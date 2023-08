LG presenta il primo TV OLED wireless al mondo da 97 pollici e senza cavi

LG annuncia oggi l’arrivo del primo TV OLED wireless al mondo: l’LG Signature OLED M con numero di modello 97M3. Come suggerito da quest’ultima sigla, si tratta di un TV con diagonale da 97 pollici con box Zero Connect, che è disponibile da oggi in Corea del Sud ed arriverà entro la fine dell’anno anche in altri mercati, Europa inclusa.

Lo schermo OLED da 97 pollici è il più grande sul mercato e con il box Zero Connect rapresenta la prima soluzione wireless al mondo in grado di trasmettere in tempo reale audio e video in 4K a 120Hz.

Proprio il box Zero Connect rappresenta il cuore della soluzione ideata e studiata da LG: siamo di fronte ad un dispositivo separato che invia allo schermo i segnali video ed audio in modalità wireless e che può essere posizionato fino a 10 metri di distanza dallo schermo. Di conseguenza, l’LG Signature OLED M è privo di cavi ad eccezione di quelli per l’alimentatore ed il box Zero Connect include tutte le porte tipiche di un TV, come quelle HDMI 2.1, USB e LAN, oltre alle connessioni RF e Bluetooth. LG ha anche sviluppato una tecnologia proprietaria per inviare grandi quantità di dati ad una velocità fino a 3 volte superiore rispetto allo standard WiFi 6E.

Il TV sarà presto affiancato da modelli con tagli da 83 e 77 pollici, mentre non è stato reso noto il prezzo italiano.

"Le performance di 97M3 sono frutto dell'impegno decennale di LG come pioniere del mercato dell’intrattenimento, da sempre attenta ai bisogni delle persone e all’evoluzione dei loro stili di vita", ha dichiarato Baik Seon-pill, leader della divisione Sviluppo Prodotti di LG Home Entertainment Company. "Oltre a offrire un'esperienza di visione di altissimo livello su uno schermo ultra-grande, il nostro LG SIGNATURE OLED M wireless, primo nel suo genere, offre la possibilità di vivere con più libertà gli spazi all’interno della propria casa”.