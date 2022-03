LG, prime indicazioni sui prezzi della gamma di TV OLED 2022: si parte da 1550 Euro

La divisione tedesca di LG ha svelato i prezzi per la gamma di TV LG OLED 2022, attesa nei negozi prossimamente. Rispetto a quelli imposti per la lineup 2021, si segnalano - almeno in Germania - dei leggeri rincari, ma vediamo insieme qual è la situazione attuale.

TV LG OLED A2:

48 pollici: 1550 Euro;

55 pollici: 1700 Euro;

65 pollici: 2600 Euro.

Ancora non è stato annunciato il prezzo della versione da 77 pollici.

TV LG OLED B2:

55 pollici: 1900 Euro;

65 pollici: 2800 Euro;

77 pollici: 4500 Euro.

TV LG OLED C2:

42 pollici: 1650 Euro;

48 pollici: 1800 Euro;

55 pollici: 2300 Euro;

65 pollici: 3200 Euro;

77 pollici: 5400 Euro;

83 pollici: 7500 Euro.

TV LG OLED G2:

55 pollici: 2500 Euro;

65 pollici: 3600 Euro;

77 pollici: 6000 Euro;

83 pollici: 9000 Euro.

In questo caso, non è stato annunciato il prezzo del modello da 97 pollici.

TV LG OLED 8K Z2:

77 pollici: 15000 Euro;

88 pollici: 30000 Euro.

Ovviamente, i prezzi in questione si riferiscono al solo mercato tedesco, ma forniscono comunque un’indicazione più o meno attendibile anche su quelli che saranno i costi imposti al mercato italiano. Restiamo in attesa sulle prime indicazioni anche per il nostro paese, ma nel frattempo fateci sapere cosa ne pensate dei prezzi attraverso la sezione commenti.

Nel corso dello scorso anno, però, le vendite di TV OLED hanno registrato una crescita dell'80%.