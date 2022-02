LG: i prodotti più importanti della gamma audio 2022, da cuffie a soundbar

Dopo l’annuncio della disponibilità per l’acquisto del monitor LG UltraGear GP950, LG Electronics torna alla carica facendoci riscoprire la bellezza di musica, podcast e del comparto audio dei videogiochi con una linea di prodotti audio di ultima generazione degna di nota.

Anche per il 2022 LG Electronics punta a offrire un’esperienza audio di alta qualità che possa soddisfare le necessità degli utenti nel quotidiano. Per chi viaggia molto o vuole il sottofondo perfetto in assoluta comodità, ecco le cuffie LG TONE Free FP9: dotate di design ergonomico e Cancellazione Attiva del Rumore per ridurre i rumori a bassa frequenza tipici di ambienti caotici, queste cuffiette sono progettate per rendere nitido sia il suono di audiolibri, musica e podcast con la funzione Headphone Spatial Processing di Meridian Audio, sia la propria voce grazie a tre microfoni presenti in ogni auricolare per gestire e potenziare le chiamate.

Chi è alla ricerca di uno speaker potente e facile da trasportare potrà puntare su LG XBOOM 360, la soluzione più adatta grazie alla elegante forma cilindrica, alla dotazione di una maniglia in metallo e una copertura in tessuto. Così facendo, lo speaker si adatta a ogni ambiente e promette di fornire un suono a 360 gradi con una distorsione minima, garantendo una resa audio molto accurata e tridimensionale.

Gli appassionati di gaming potranno invece dotarsi della soundbar LG UltraGear GP9 – a tale proposito, potete trovare la nostra recensione di LG UltraGear G9 – pensata con un design futuristico, microfoni integrati e tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound per personalizzare l’audio a seconda del titolo giocato, sperimentando il suono surround virtuale senza la necessità di cuffie.

Pochi giorni fa, LG ha presentato i due nuovi proiettori CineBeam 4K.