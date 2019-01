LG pronta a presentare il primo TV OLED 8K da 88'' con HDMI 2.1

LG lancerà il primo TV OLED 8K entro la fine dell'anno, della linea Z9. Il televisore a quanto pare avrà una diagonale da 88 pollici con supporto all'HDMI 2.1, e processore Alpha 9 di seconda generazione.

Precedentemente etichettato come un prototipo, il televisore diventerà un prodotto per i consumatori nel corso dell'anno, probabilmente entro fine 2019, con tanto di supporto all'HDMI 2.1.

Al momento del lancio, il TV OLED 8K sarà disponibile solo nella versione da 88 pollici, con design a pavimento e sistema di altoparlanti integrato.

E' innegabile che l'8K rappresenti la nuova frontiera dell'intrattenimento nell'anno appena cominciato, sebbene il 4K ancora non sia riuscito a penetrare a sufficienza in tutte le fasce del mercato. L'8K infatti offre oltre 33 milioni di pixel, quattro volte quelli dell'8K. Anche Sharp e Samsung hanno lanciato i primi TV 8K, ma ciò che contraddistingue il televisore LG è la presenza dell'HDMI 2.1.

E' probabile che al CES 2019, che prenderà il via martedì 8 gennaio a Las Vegas, anche altri produttori presentino TV 8K.

Il Z9, come dicevamo poco sopra, includerà un processore video Alpha 9 di seconda generazione, che permetterà al produttore di offrire funzionalità come l'HDMI eARC e VRR. La TV 8K supporta quattro filmati HDR, tra cui Dolby Vision, Dolby Atmos e WiSA. LG ancora non ha diffuso le specifiche tecniche complete, tanto meno il prezzo.