LG punta verso i TV OLED 8K: in arrivo nuovi modelli da 65'' e 77'' al CES 2020

LG si prepara ad affrontare il 2020 nel segno dei TV OLED 8K che verranno presentati all'imminente CES 2020. La nuova gamma comprenderà schermi da 77 e 65 pollici che andranno ad aggiungersi ai modelli già esistenti da 88 e 75 pollici.

La gamma di TV OLED 8K di LG comprenderà il marchio LG Signature (per i modelli 77/88 pollici OLED ZX) e i TV LG NanoCell (per i modelli 65/75 pollici Nano99, 65/75 pollici Nano97 e 65/75 pollici Nano95), tutti rigorosamente certificati per lo standard 8K Ultra HD settato dalla CTA. I nuovi TV offriranno il supporto ai codec più utilizzati come HEVC, VP9 e AV1 nonché un la compatibilità con i contenuti 8K a 60 FPS tramite HDMI.

I nuovi TV OLED di LG saranno equipaggiati con il processore AI Alpha 9 Gen 3 che grazie alla tecnologia di deep learning offrirà una qualità ottimizzata di immagini e suoni per i vari tipi di contenuto visualizzati. Upscaling 8K, Quad Step Noise Reduction e Sharpness Enhancer, abbinati all'intelligenza artificiale, promettono di potenziare al massimo l'esperienza. Il comparto sonoro sarà invece caratterizzato dall'AI Sound Pro, tecnologia in grado di classificare l'audio in base al contenuto.

"LG è costantemente impegnata a fornire ai consumatori un'esperienza visiva eccezionale", ha affermato Park Hyoung-sei, presidente della LG Home Entertainment Company. "Con i televisori LG 8K OLED e NanoCell TV, portiamo sul mercato prodotti all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica in grado di offrire una qualità d'immagine eccezionale in ogni formato".

Dopo lo schermo OLED arrotolabile e il primo pannello OLED da 48 pollici, LG sembra non volersi accontentare. Il CES 2020 potrebbe riservare altre sorprese.