LG ha realizzato un monitor portatile USB-C da 27 pollici

Tra le aziende più attive del CES di Las Vegas figura LG Display, che a fianco degli aspirapolvere e le novità dal fronte televisivo, ha mostrato un display futuristico da 27 pollici.

Non si tratta di uno schermo arrotolabile, flessibile o trasparente, ma ha comunque il suo fascino ed utilità. Il motivo? Il monitor da 27 pollici Neo Art Portable, come suggerisce il nome è completamente portatile.

Attualmente si tratta di un prototipo, ma l'obiettivo è lanciare un display grab and go che consente di trasportare con se il monitor per collegarlo ad una fonte di alimentazione tramite cavo USB-C. Un aspetto da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che il monitor ha un design sottile e leggero, il che lo rende facile da trasportare non solo all'interno dell'ambiente casalingo, ma anche al di fuori.

I ragazzi di The Verge hanno avuto modo di provarlo e collegarlo ad un MacBook Pro, che è stato in grado di alimentarne due, ovviamente a fronte di un consumo energetico molto elevato che ha richiesto l'immediata ricarica.

I monitor Neo Art sono pannelli LCD con risoluzione di 1920x1080 pixel, e non includono ne altoparlanti tanto meno una webcam.

Come da protocollo però LG non ha diffuso alcun tipo di informazione sul prezzo e la data di lancio dei prodotti.