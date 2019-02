LG regala sei mesi di Serie TV su Now TV: come accedere alla promozione

Interessante promozione lanciata da LG e valida per tutti coloro che acquisteranno una nuova Smart TV del popolare marchio. Fino al 30 Aprile, infatti, LG regalerà sei mesi di serie tv su Now TV in HD: dopo aver completato l'acquisto basta creare un account sulla piattaforma di streaming ed inserire il codice ricevuto all'acquisto.

Nella promozione rientrano i seguenti televisori:

Collezione TV OLED 2018: OLED77W8PLA, OLED77C8LLA, OLED65W8PLA, OLED65E8PLA, OLED65C8PLA, OLED65B8SLC, OLED65B8PLA, OLED55E8PLA, OLED55C8PLA, OLED55B8SLC, OLED55B8PLA;

Collezione TV Super Ultra HD 2018: 75SK8100PLA, 65SK9500PLA, 65SK8500PLA, 65SK8100PLA, 55SK9500PLA, 55SK8500PLA, 55SK8100PLA, 55SK8000PLB, 49SK8500PLA, 49SK8100PLA, 49SK8000PLB

Collezione TV Nano Cell 2018: 65UK7550PLA, 55UK7550PLA, 49UK7550PLA.

L'offerta è disponibile solo nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario dell'iniziativa (volantino, locandina) e nei siti di e-commerce che partecipano. Il codice promozionale viene stampato direttamente sullo scontrino o ricevuta. Per ricevere i sei mesi di serie tv su Now TV bisogna completare il seguente procedimento:

Acquista un TV LG in un negozio o sito e-commerce tra quelli sopra indicati e conserva lo scontrino;

Vai sul sito www.nowtv.it da pc o mobile nell’apposita sezione “Hai un codice promo NOW TV?” “INSERISCILO QUI”.

Crea il tuo account su NOWTV. E’ molto semplice, entra nella piattaforma SMART TV e scarica l’app NOWTV, registrati senza alcun vincolo di abbonamento;

Guarda le tue serie preferite.

Il codice promozionale stampato sullo scontrino può essere utilizzato entro e non oltre il 20 Maggio 2019. Maggiori informazioni sul funzionamento dell'iniziativa sono disponibili nel link presente in calce alla notizia.