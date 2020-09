LG: regali sull'acquisto del TV OLED CX da 48 pollici e cashback del 50% sulle soundbar

Nuova promozione lanciata da LG, valida fino al 25 Ottobre, che permette di ottenere alcuni omaggi sull'acquisto del TV OLED CX da 48 pollici attraverso l'Online Shop del produttore asiatico.

Per tutti gli acquisti conclusi entro il 25 Ottobre, LG regalerà le cuffie wireless LG Tone Free HBS-FN6 con raggi UV Nano che garantiscono l'igienizzazione durante la ricarica attraverso il case in cui inserire i singoli auricolari, ed un carnet di codici Rakuten TV per la visione di 10 film.

In particolare, LG sottolinea che i voucher potranno essere utilizzati su tutti i titoli presenti nel catalogo, in modalità noleggio.

Ma non è tutto, perchè come leggiamo nella pagina promozionale, a fronte dell'acquisto di una soundbar LG tra quelle in promozione sarà possibile ricevere un cashback del 50% sul valore.

LG sottolinea che l'offerta è stata lanciata per supportare l'arrivo dei prodotti sul mercato italiano, ma anche per consentire agli utenti di affiancare "il suono ricco e coinvolgente offerto dei prodotti audio di LG all'a migliore esperienza visiva garantita dall'LG OLED CX 48".

Dell'LG CX abbiamo parlato nella nostra recensione, ed è etichettato dalla stampa specializzata come il televisore più completo per le console di nuova generazione, la PlayStation 5 ed Xbox Series X.

Il regolamento dell'iniziativa promozionale è disponibile a questo indirizzo.