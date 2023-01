LG richiama quattro modelli di televisori 4K negli USA: potenziali gravi ribaltamenti

Il 2023 non inizia esattamente nel migliore dei modi per LG. Infatti, negli USA il brand sta procedendo a un richiamo di alcuni televisori 4K per potenziali gravi ribaltamenti, anche se di mezzo potrebbero esserci questioni relative al supporto.

Come riportato da Ars Technica e Digital Trends, nella giornata di giovedì 12 gennaio 2023 il noto brand ha emesso un richiamo per un totale di 52.000 televisori. Questi ultimi sono stati venduti negli USA nel periodo compreso tra marzo e settembre 2022: più precisamente, i modelli coinvolti sono quelli 86NANO75UQA, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD e 86NANO75UQA.

Il tutto è legato alla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti. Sul portale della CPSC si legge che i televisori coinvolti "possono diventare instabili mentre si trovano sul supporto assemblato, ponendo seri rischi di ribaltamento e intrappolamento che possono provocare lesioni o morte a bambini e altri".

Insomma, non si fa di certo riferimento a una questione di poco conto, che ricorda per certi versi quanto avvenuto in passato per la cassettiera Malm IKEA. In ogni caso, la questione LG, come già ribadito più volte, è legata agli Stati Uniti d'America, dove il richiamo coinvolge Amazon, Best Buy, Costco, Walmart e altri negozi. I prezzi dei televisori, che sono relativi a quel mercato, variavano da 1.100 dollari a 1.900 dollari.

La CPSC chiede a chi dispone dei televisori coinvolti di staccare il TV dal supporto e posizionarlo lontano dai bambini. La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti invita poi gli utenti coinvolti a contattare LG Electronics (LGE) "per istruzioni su come ispezionare l'unità e ottenere viti e parti di supporto sostitutive, compreso l'aiuto di un tecnico per una riparazione gratuita".

La risposta di LG non è tardata ad arrivare, dato che l'azienda ha affermato ai microfoni di Digital Trends che il rischio ci sarebbe solamente se il supporto non è installato correttamente. "LGE ritiene che il prodotto non sia difettoso e non presenti un rischio sostanziale o irragionevole. Nonostante non vi siano problemi con il prodotto stesso, abbiamo adottato misure per informare in modo proattivo e offrire supporto ai proprietari dei relativi modelli TV al fine di evitare qualsiasi rischio di danno, sia per il TV che per l'ambiente di vita del cliente".