LG richiama alcuni TV OLED venduti in Italia: i modelli interessati

La Commissione Europea ha annunciato un programma di richiamo volontario per i televisori LG OLED da 65 pollici lanciati nel 2016 e 2017 dalla società asiatica sul mercato, sulla scia di quanto fatto dal produttore in Corea del Sud ad inizio dell’anno.

Ad essere interessati sono i TV delle due lineup assemblati in Polonia e distribuiti in Svizzera, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia e Croazia.

Secondo quanto affermato, “durante il funzionamento è possibile che il televisore si surriscaldi, causando danni alla scheda di alimentazione o al coperchio posteriore impedendo il normale funzionamento. Potrebbero verificarsi potenziali ustioni delle dita in caso di contatto accidentale con la superficie calda del coperchio posteriore del TV”, ma si parla anche della “potenziale inalazioni di fumo del TV difettoso”. Per tale motivo, la Commissione Europea ha disposto il richiamo dei seguenti modelli:

2016: LG OLED65E6 da 65 pollici

2017: LG OLED65C7 da 65 pollici

2017: LG OLED65E7 da 65 pollici

Fateci sapere come sempre attraverso la sezione commenti se anche voi rientrate nel programma di richiamo o no. A giudicare da quanto pubblicato dai colleghi di FlatPanelsHD, allo stato attuale non risultano danni causati dal problema tecnico. Da LG non sono arrivati commenti.