LG rimborsa fino a 1000 Euro sull'acquisto dei nuovi TV OLED 2021

LG lancia in giornata odierna una nuova interessante promozione, che permette di ottenere un rimborso fino a 1000 Euro sull'acquisto dei nuovi TV OLED 2021. L'offerta, battezzata "Cambia in meglio con LG OLED TV", sarà attiva fino al 15 Luglio 2021.

Acquistando uno dei TV tra i modelli OLED88Z19LA.API, OLED77Z19LA.API, OLED83C14LA.API, OLED 83C14LA-APID, OLED77G16LA.API, OLED77C16LA.API, OLED77C15LA.API, OLED77C14LB.APID, OLED77GX6LA.API, OLED65G16LA.API, OLED65C16LA.API, OLED65C15LA.API, OLED65C14LB.APID, OLED65GX6LA.API, OLED55G16LA.API, OLED55C16LA.API, OLED55C15LA.API, OLED55C14LB.APID, OLED55GX6LA.API, OLED48C16LA.API, OLED48C15LA.API ed OLED48C14LB.APID fino al 15 Luglio 2021, sarà possibile richiedere il rimborso.

Di seguito l'importo rimborsato per ogni TV:

OLED88Z19LA.API: 1.000,00 €

OLED77Z19LA.API: 1.000,00 €

OLED83C14LA.API: 500,00 €

OLED83C14LA.APID: 500,00 €

OLED77G16LA.API: 500,00 €

OLED77C16LA.API: 500,00 €

OLED77C15LA.API: 500,00 €

OLED77C14LB.APID: 500,00 €

OLED77GX6LA.API: 500,00 €

OLED65G16LA.API: 300,00 €

OLED65C16LA.API: 300,00 €

OLED65C15LA.API: 300,00 €

OLED65C14LB.APID: 300,00 €

OLED65GX6LA.API: 300,00 €

OLED55G16LA.API: 200,00 €

OLED55C16LA.API: 200,00 €

OLED55C15LA.API: 200,00 €

OLED55C14LB.APID: 200,00 €

OLED55GX6LA.API: 200,00 €

OLED48C16LA.API: 100,00 €

OLED48C15LA.API: 100,00 €

OLED48C14LB.APID: 100,00 €

Nel regolamento integrale della promozione si legge che il termine ultimo per l'inserimento dei dati dell'acquisto per la richiesta di rimborso è di 15 giorni, mentre per l'inserimento del codice seriale del TV il termine ultimo è entro 30 giorni di calendario dalla data di termine del periodo valido.

La registrazione deve essere effettuata direttamente sul sito web LG For You, seguendo la procedura ad hoc e tutte le informazioni presenti. Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito di Unieuro che come altre catene partecipa alla promozione.