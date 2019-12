LG rimborsa fino a 300 Euro sull'acquisto di un nuovo TV OLED

In vista del Natale, LG ha annunciato il lancio di una nuova offerta promozione per favorire il passaggio ai televisori OLED rispetto ai LED classici ancora in uso da molti. Per coloro che acquisteranno un TV OLED fino al 5 Gennaio 2020, infatti, è previsto un rimborso di massimo 300 Euro.

La partecipazione all'offerta è molto semplice: è necessario acquistare un TV LG OLED 2019 tra quelli in promozione (OLED65E9PLA.AEU, OLED65C9PLA.AEU, OLED65C9MLB.AEU, OLED55E9PLA.AEU, OLED55C9PLA.AEU, OLED55C9MLB.AEU) entro il 5/01 e registrarlo sulla pagina dedicata nei 15 giorni successivi all'acquisto. In fase di registrazione sarà richiesto lo scontrino o la fattura d'acquisto del punto vendita, il codice del modello ed il numero di seria.

Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico bancario.

Di seguito la tabella degli importi per ogni prodotto:

OLED65E9PLA.AEU - € 300,00

OLED65C9PLA.AEU - € 300,00

OLED65C9MLB.AEU - € 300,00

OLED55E9PLA.AEU - € 100,00

OLED55C9PLA.AEU - € 100,00

OLED55C9MLB.AEU - € 100,00

Sono validi gli acquisti completati nei seguenti punti vendita, che espongono il materiale promozionale:

Mediaworld

Unieuro

Unieuro City

Expert

Comet

Sme

Expert Group

Euronics

Euronics Point

Euronics City

Trony

Freeshop

Sinergy

Elettrosintesi

Supermedia

Salvadori

A questi si aggiungono anche gli acquisti effettuati negli e-commerce di Mediaworld, Unieuro, Expert, Comet, Euronics, Trony, Freeshop, Supermedia, Goprice, Mondotop e Bytecno, a patto che sia presente il banner dedicato.

Per il regolamento completo, contenente tutte le clausole e le istruzioni precise su come richiedere il rimborso, vi rimandiamo al file PDF.