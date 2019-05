LG rimborsa 300 euro sull'acquisto dei TV 65 pollici della gamma OLED 2019

LG ha lanciato un'interessante promozione legata ad alcuni televisori da 65 pollici della sua gamma OLED 2019. Infatti, con l'acquisto di uno di questi prodotti, è possibile ricevere un rimborso pari a 300 euro direttamente sul proprio conto corrente. Di seguito spieghiamo le modalità per accedere all'offerta.

Ebbene, i modelli coinvolti sono: LG TV OLED E9 65" (OLED65E9PLA), LG TV OLED C9 65" (OLED65C9PLA) e LG TV OLED B9 65" (OLED65B9PLA). Come scritto sul sito ufficiale di LG, i prodotti si possono acquistare "presso i punti vendita fisici delle insegne di seguito elencate, riconoscibili dal materiale pubblicitario della promozione esposto es. volantini, locandina, etc: Comet, Elettrosintesi, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Expert, Expert Group, Freeshop, Mediaworld, SalvadorI, Sinergy, Sme, Supermedia, Trony, Unieuro, Unieuro City".

Non manca anche la possibilità di acquistare i succitati televisori dai portali online di Comet, ePrice, Euronics, Expert, Freeshop, MediaWorld, Monclick, Supermedia, Trony e Unieuro. Vi ricordiamo che tutti i modelli coinvolti sono da 65 pollici e appartengono alla gamma OLED 2019. La promozione è valida per gli acquisti effettuati nel periodo che va dal 1 maggio al 31 luglio 2019.

Per accedere all'offerta, bisogna solamente acquistare uno dei modelli coinvolti dai succitati rivenditori e conservare lo scontrino. Dopodiché, bisogna registrarsi sul sito ufficiale di LG entro 15 giorni dall'acquisto e inserire i propri dati per ottenere il rimborso di 300 euro direttamente sul proprio conto corrente. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il regolamento completo della promozione di LG (PDF).