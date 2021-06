LG rimborsa fino a 500 Euro sull'acquisto di un TV NanoCell: i dettagli della promozione

Sulla scia di quanto fatto in passato anche da altri marchi, LG lancia oggi una nuova iniziativa promozionale battezzata "LG NanoCell - Per Te Fino a 500 Euro" che, come suggerisce il nome, consente di ottenere un rimborso di 500 Euro sull'acquisto di alcuni televisori NanoCell promozionati.

La promozione sarà attiva fino al 31 Agosto: gli utenti hanno 15 giorni di tempo per registrare l'acquisto nella pagina dedicata all'offerta e 30 giorni per inserire il codice seriale del TV.

Di seguito i modelli compatibili:

86NANO916PA.API

86NANO756PA.API

75NANO966PA.API

75NANO916PA.API

75NANO886PB.API

75NANO866PA.API

75NANO856PA.API

75NANO816PA.API

75NANO806PA.API

75NANO756PA.API

Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, l'importo del rimborso varia a seconda del TV, seguendo questa tabella:

86NANO916PA.API - € 500,00

86NANO756PA.API - € 400,00

75NANO966PA.API - € 500,00

75NANO916PA.API - € 300,00

75NANO886PB.API - € 300,00

75NANO866PA.API - € 300,00

75NANO856PA.API - € 300,00

75NANO816PA.API - € 200,00

75NANO806PA.API - € 200,00

75NANO756PA.API - € 200,00

Sono compatibili tutti gli ordini effettuati nei punti vendita Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme. Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop. Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia e Salvadori, oltre che quelli effettuati sugli e-commerce Mediaworld, Unieuro, expert, Comet, Euronics, Trony, Freeshop, Supermedia, GoPrice, MondoTop, Bytecno, Dimostore, Monclick ed E-Satyon.

Come indicato nelle condizioni dell'iniziativa, per quanto riguarda gli acquisti su Amazon, daranno diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti WarehouseDeals Amazon.

Tutti i dettagli sono disponibili nel PDF del regolamento.