LG rimborsa fino a 500 Euro sull'acquisto di un TV OLED GX

Nuova promozione lanciata da LG per gli utenti che hanno intenzione di acquistare i TV della gamma OLED GX. Il colosso asiatico, infatti, consente di ottenere un rimborso di massimo 500 Euro, fino al 30 Aprile 2021.

Di seguito le tre fasce di rimborso:

Con l’acquisto di un LG OLED 55 GX i clienti possono ricevere un rimborso di 200€;

i clienti possono ricevere un rimborso di 200€; Con l’acquisto di un LG OLED 65 GX i clienti possono ricevere un rimborso di 300€;

i clienti possono ricevere un rimborso di 300€; Con l’acquisto di un LG OLED 77 GX i clienti possono ricevere un rimborso di 500€.

Coloro che sono interessati a partecipare all'offerta, dovranno acquistare uno dei tre TV in questione entro il 30 Aprile 2021 nei punti vendita ed e-commerce aderenti, e quindi effettuare la registrazione sul sito LG For You nei quindici giorni successivi all'acquisto, presentando tutta la documentazione richiesta, tra cui figura anche il numero di serie. LG sottolinea che se non si ha a disposizione il numero di serie, sarà comunque possibile registrare il prodotto, in quanto la finalizzazione può essere completata entro 1 mese dall'acquisto.

Partecipano all'offerta i negozi Mediaworld, Unieuro, Unieuro City, Expert, Comet, Sme, Expert Group, Euronics, Euronics Point, Euronics City, Trony, Freeshop, Sinergy, Elettrosintesi, Supermedia e Salvadori, oltre che i rispettivi e-commerce.

Dà diritto alla partecipazione anche Amazon, ma solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon EU Sarls: sono esclusi i prodotti venduti da terze parti sul Marketplace e sui prodotti Warehouse.