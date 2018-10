LG svela il nuovo top di gamma V40 ThinQ: avrà ben cinque fotocamere

LG oggi ha svelato finalmente la sua nuova punta di diamante, V40 ThinQ, smartphone con specifiche tecniche alla pari di modelli come il Samsung Galaxy Note 9, iPhone Xs Max o il Huawei P20 Pro, ma soprattutto peculiare per la presenza di ben cinque fotocamere.

Posteriormente il nuovo LG V40 ThinQ presenta tre differenti lenti: una 16MP supergrandangolare, capace di scattare foto con un angolo di 107 gradi, una 12MP standard e una lente teleobiettivo da 12MP con uno zoom ottico fino a 2x (che diventa 3.2x se utilizzata in modo grandangolare). Anteriormente invece sono collocati due moduli da 5MP (grandangolare) e da 8MP (standard), che lavorano insieme per gestire quali aree mettere a fuoco e quali invece sfocare.

Ad accompagnare queste lenti posteriori arriva inoltre una funzione di triplo scatto che sfrutterà tutti e tre i moduli per registrare un brevissimo video. Il nuovo LG V40 ThinQ avrà il supporto al 32-bit Hi-Fi Quad DAC, fornendo un eccellente segnale audio, che verrà sfruttato dall'altoparlante Boombox, che sfrutterà lo spazio interno del device come cassa di risonanza.

Il nuovo gioiello LG arriverà in commercio negli Stati Uniti ad un prezzo di 950 dollari; non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda l'Europa e l'Italia, se non che il prezzo potrebbe salire in questi paesi superando la soglia dei 1000 euro. Nell'attesa, ecco le specifiche tecniche.