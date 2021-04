LG Rollable non arriverà sul mercato, ma online appaiono le foto dal vivo

LG ha ufficialmente abbandonato il mercato degli smartphone e, a quanto pare, avrebbe deciso di portare con sé anche il tanto atteso LG Rollable: quello che doveva essere il primo dispositivo mobile con schermo estraibile tramite sistema a scorrimento, alla fine non vedrà la luce arrivando sul mercato. Nonostante ciò, abbiamo alcune sue fotografie.

Grazie al sito sudcoreano Safety Korea, infatti, abbiamo la fortuna di poter vedere uno sguardo dal vivo dello smartphone annunciato nel corso del CES 2021: come potete vedere anche in calce all’articolo, il dispositivo si presenta in maniera molto elegante con display curvi e bordi non eccessivamente spessi, di cui quello superiore ospita all’angolo in alto a sinistra un foto per la fotocamera anteriore.

Purtroppo non risultano presenti anche fotografie riguardanti lo smartphone con schermo esteso e mancano dettagli riguardo le specifiche tecniche; l’unico dato che appare sul database di Safety Korea è il numero di modello, LM-R910N, mentre le informazioni già note a tutti erano la presenza di un display flessibile OLED prodotto da BOE e l’ottenimento della certificazione Bluetooth SIG giusto a metà marzo 2021, quando le indiscrezioni sull’addio di LG al settore smartphone erano ancor più vive.

Sfortunatamente, quindi, non avremo mai occasione di vedere quale altro prodotto innovativo era pronta a rilasciare la casa sudcoreana che ora, sebbene l’avventura sia conclusa, continuerà a vendere, supportare con aggiornamenti software e assistenza tutta la lineup di smartphone attualmente in commercio, tra cui i top di gamma LG Velvet e, soprattutto, l’insolito ma interessante “smartphone a T” LG Wing giunto anche in Italia nell’ottobre 2020.

LG ha anche confermato che fino al rilascio di Android 12 garantirà il supporto dei dispositivi già venduti o in vendita.