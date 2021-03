LG Rollable riceve la certificazione Bluetooth SIG: alla fine arriverà sul mercato?

A inizio anno il futuro di LG Rollable, al tempo candidato a essere il primo smartphone con schermo espandibile al mondo, era parecchio grigio dato che l’azienda stava passando un brutto periodo. Tra rumor e rapporti riguardanti il possibile abbandono del progetto, nelle ultime ore è finalmente apparso un dettaglio che dà luce sul dispositivo.

I colleghi di XDA Developers hanno infatti scovato in rete la certificazione da parte del Bluetooth Special Interest Group, la quale non rivela affatto dettagli particolari sullo smartphone in sé oltre al numero di modello – LM-R910N –, al nome del prodotto che rimane LG Rollable e alla dotazione di Bluetooth 5.2. L’elemento chiave che ci conferma l’approdo sul mercato del dispositivo è la dicitura “Prodotto finale”, la quale suggerisce che LG Rollable sarebbe quasi pronto per la presentazione ufficiale e il lancio nei negozi online e retail.

Insomma, in parole povere LG Rollable è davvero vicino alla realizzazione, considerato che il certificato Bluetooth SIG solitamente viene dato nelle fasi conclusive della produzione del prodotto d’interesse. Un ottimo segnale non solo per i fan del brand ma anche per l’azienda stessa, dato che a fine gennaio si parlava della possibile vendita della divisione smartphone alla società vietnamita VinGroup. Forse è un po’ troppo presto per cantare vittoria, ma alla luce di questo piccolo passo avanti possiamo aspettarci l’arrivo del dispositivo con display estraibile e anche di altri prodotti nel mondo della telefonia.

A proposito di smartphone firmati LG, la società ha rilasciato una roadmap degli aggiornamenti ad Android 11 in arrivo. Uscendo invece dal settore dei dispositivi mobili, negli ultimi giorni sono stati annunciati i prezzi italiani dei nuovi TV OLED e NanoCell 2021.