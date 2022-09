LG Rollable, il fu smartphone con display arrotolabile, si mostra in una recensione

Ricordate quando LG aveva brevemente mostrato il suo LG Rollable? Lo smartphone con display arrotolabile sarebbe potuto diventare per molti uno dei più innovativi del mercato, ma alla fine la società asiatica ha deciso di cancellarlo. Ebbene, oggi sul web è spuntato un video che lo mostra all’opera.

La pubblicazione è avvenuta da un canale YouTube piuttosto famoso, il cui gestore è riuscito a mettere le mani su un’unità di prova per una recensione che poi ovviamente non è mai stata pubblicata visto che il dispositivo non è stato lanciato. Secondo quanto affermato dallo youtuber, si tratta comunque di un prototipo quasi definitivo, ma non del tutto.

Nella clip, che trovate in apertura, si vede all’opera il meccanismo di apertura del pannello che fa estendere il telefono lateralmente. Questo sistema però fa crescere il peso e non un caso che la bilancia segni 285g, un numero significativamente più elevato rispetto alla maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, ma giustificato anche dalla batteria da 4500 mAh presente al suo interno. A livello di pannello, invece, siamo di fronte ad un display P-OLED da 6,8 pollici con bordi curvi che diventano 7,4 pollici quando aperto.

Proprio una volta esteso, alcune app passano automaticamente all’interfaccia tablet, ed anche gli sfondi della schermata iniziale sono in grado di espandersi e contrarsi per adattarsi allo schermo.

A livello di specifiche tecniche, è presente lo Snapdragon 888 come processore, accompagnato da 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre la fotocamera frontale è composta da una lente da 64 megapixel accompagnata da un sensore da 12 megapixel. LG aveva pensato anche ad alcune ottimizzazioni per scattare foto, tramite un display sul retro che può mostrare anche il widget e le notifiche.