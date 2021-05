LG Rollable e Velvet 2 Pro esistono, ma possono comprarli solo i dipendenti a prezzi bomba

La chiusura della divisione smartphone da parte di LG ha certamente giovato all’azienda che, dopo tanti anni, è tornata a vedere i propri conti in verde anziché in rosso. Così facendo, però, abbiamo dovuto dire addio agli ultimi due top di gamma LG Velvet 2 Pro e LG Rollable...o forse no?

Il tipster FrontTron ha infatti diffuso via Twitter un’immagine che mostrerebbe il comparto fotocamera dello stesso Velvet 2 Pro che, alla fine, sembra esistere per davvero anche se solamente in circa 3.000 unità disponibili allo staff di LG in Corea del Sud. L’estetica, come scritto dallo stesso FrontTron, è molto simile al Velvet originale ma include un “pulsante tattile sensibile alla pressione” per gestire il volume e diverse migliorie lato hardware e software.

Non è stato reso noto alcun dettaglio concreto riguardo le specifiche tecniche, ma è interessante notare il fatto che la società abbia deciso di vendere le poche unità disponibili solo ai dipendenti a una cifra bomba pari a 170 Dollari, per un massimo di due unità a persona e un supporto post-vendita della durata di sei mesi, senza aggiornamenti di Android. Ovviamente, la rivendita a persone terze è proibita.

Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Android Authority la società starebbe vendendo con la stessa politica anche LG Rollable, il modello con display estensibile parte dell’Explorer Project assieme a LG Wing. Questa voce in particolare va presa con le pinze, ma se dovesse dimostrarsi vera forse in futuro potremo vedere qualche video o foto di LG Rollable in azione.